Palladino: “Vogliamo vivere un’altra notte magica e scrivere un’altra pagina di storia”

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco di Champions League.

Queste le sue parole: “Per noi sarà una serata magica da vivere con occhi ben aperti. Affrontiamo una delle squadre migliori al mondo e vogliamo confrontarci contro di loro e ovviamente giocare davanti ai nostri tifosi”.

Rinnovato il “23 più 23 mila”? “Assolutamente si. I nostri tifosi hanno risposto alla grande e speriamo di avere un grande clima domani. Non vediamo l’ora di scendere in campo perché sono la nostra spinta. Anche domani voglio uno stadio infuocato”.

Che gara si aspetta contro il Bayern? “Loro hanno tanta qualità e giocano con un 4-2-3-1 molto competitivo e dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Mi aspetto una partita tanto bella quanto aperta e non vedo l’ora di confrontarmi con loro. Voglio vedere un’Atalanta coraggiosa”.

Quanto può crescere una grande esperienza come questa? “Molto. Stiamo facendo cose straordinarie, e noi lavoreremo come detto prima sui dettagli anche in vista del ritorno. Vogliamo giocarci tutto per scrivere la storia. Nel calcio tutto e possibile e non dobbiamo porci limiti”.

Come sta la squadra in termini di infortuni? “Non recupereremo nessuno per domani, poi staremo a vedere nelle prossime settimane. Ci manca anche Scalvini perché è squalificato”.

Possibile Krstovic-Scamacca davanti? “Noi abbiamo tantissime soluzioni e poi valuteremo. Conta il gruppo e non il singolo”.

Cosa si prova ad affrontare una squadra che viene dalla Bundesliga? “Loro provengono da un’altra competizione. Come studi loro, loro studiano te. La priorità nostra è stare ovviamente attenti dove anche gli episodi possono fare la differenza. L’andata servirà anche per un grande ritorno”.

Essere sfavoriti può “aiutare” per domani? “Non si sa mai, ma credo molto nel potenziale di questa squadra. Vogliamo giocarcela a viso aperto, cercheremo anche di tenere duro e ovviamente reagire oltre le difficoltà”.

Cambia l’assenza di Neuer? “Non cambia molto per quello che abbiamo studiato. Loro sanno anche essere aggressivi in profondità e abbiamo studiato tutti i dettagli anche di chi prenderà il suo posto”.

Quanto contano i cambi e come sta Scamacca? “L’Atalanta fa sempre la differenza con i cambi: voglio pensare anche Krstovic e Scamacca che hanno dato molta energia positiva. Gianluca deve continuare a lavorare con grande spirito e ovviamente fare goal. Cresce sempre sotto il profilo dell’autostima”.

Quanto è fondamentale essere decisivi più nei secondi tempi? “Ciò sottolinea ovviamente il carattere di questa squadra per quanto anche nel primo tempo possiamo migliorare. L’Atalanta non ha staccato la spina e rimane competitiva su tre fronti”.

Lei e Kompany che grande lezione state dando al calcio? “Sarà un grande orgoglio affrontare un grande mister e uomo come lui. Quello che conta è giocarsela domani e questo confronto ci aiuterà molto nella crescita”.

