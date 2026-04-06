Palladino: “Vittoria di maturità, ora ci aspettano scontri diretti fondamentali”

06/04/2026 | 17:29:32

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Lecce: “Siamo stati bravi a difendere nei primi 15 minuti, poi è venuta fuori la nostra qualità. Abbiamo visto che il Lecce aveva la linea alta e abbiamo attaccato la profondità. Ho chiesto alla squadra di metterci ancora più impegno e ancora più cura dei dettagli. Le ultime partite sono fondamentali, fa la differenza la determinazione con cui ci arrivi. Ho dato un giorno libero per domani, era in programma una amichevole. Ho chiesto però di stare sul pezzo perché ci aspettano scontri diretti fondamentali. E’ stata una partita di grande maturità”

foto x atalanta