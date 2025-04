Palladino verso Real Betis-Fiorentina: “Kean è pronto. Sogniamo la finale”

30/04/2025 | 19:16:28

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Real Betis-Fiorentina. Il tecnico ha parlato del ritorno a disposizione di Kean, out per motivi familiari nelle ultime uscite dei viola: “Moise è rientrato ieri, si è allenato regolarmente e sta bene. Ci ho parlato, è sereno e carico per poter giocare”. Su Dodò: “Ci manca, sta facendo un grandissimo campionato. Però si sta riprendendo, oggi ha iniziato a correre”. Palladino ha poi rinnovato le ambizioni della Fiorentina in Conference League: “Sono orgoglioso e felice del percorso. Sono felice per la squadra, si è meritata di giocare questa semifinale. Domani sarà difficile e lo sappiamo bene, ma il sogno è di arrivare in fondo e siamo qui per questo”.

FOTO: Instagram Fiorentina