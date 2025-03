Palladino: “Una notte molto bella per noi, non so se è quella della svolta ma ci serviva”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 contro il Panathinaikos: “Una notte molto bella per noi, non so se è quella della svolta ma ci serviva. I tifosi sono stati fantastici, ci hanno spinta con grande energia e i ragazzi che hanno dato tutto facendo una grande prestazione. La Fiorentina deve continuare a crescere e fare prestazioni di questo genere, perché le possiamo fare. Siamo felici”.

Sul calo nel secondo tempo: “Dopo stasera credo di aver capito qual è il problema, non riusciamo ad avere continuità di gioco in tutti i novanta minuti, è successo diverse volte e devo insistere su questo. Il primo tempo è stato fantastico, potevamo fare 4 o 5 gol mentre nel secondo tempo non siamo riusciti a fare lo stesso. Dobbiamo insistere”.

Su Gudmundsson: “Assolutamente sì, Albert ha bisogno di questo e lui ha bisogno di noi. Deve essere lasciato libero, poi dobbiamo essere bravi noi a trovarlo. Tutta la squadra è stata brava: Cataldi, Fagioli e Mandragora ruotavano e sono stati bravi. Oggi la squadra mi è piaciuta molto, abbiamo accettato di andare a prendere alto il Panathinaikos per tenerlo lontano dalla nostra area”.

Sulla coppia Kean e Gud: “La notte non dormo per mettere a posto questa cosa, cerco tutti i modi per aiutare i ragazzi perché hanno la qualità per farlo. La continuità di gioco va trovata nei novanta minuti, poi ci sono momenti nei quali ci si può abbassare ma a me piace che la squada continui a giocare. Gud e Kean sono stati bravi, ma non solo loro, anche Zaniolo e Beltran quando sono entrati. Oggi i complimenti vanno a tutti”.

