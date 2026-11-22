Palladino: “Udinese favorita dal campo, per noi non è un passo indietro”

22/11/2026 | 17:33:43

Le parole di Palladino a DAZN dopo il pareggio con l’Udinese: “Non è un passo indietro. Intanto abbiamo continuato la striscia positiva. E’ stata una partita equilibrata, loro sono partiti meglio rispetto a noi. Le condizioni del campo hanno dato loro un vantaggio visto che sono più fisici. Siamo passati in vantaggio, potevamo trovare il raddoppio prima del gol rocambolesco. Pareggio giusto. Pareggio che ci da valore: loro sono forti, la classifica è bugiarda. Non meritano di stare là sotto, lo dicono i calciatori e la loro storia. Indubbiamente volevamo fare i tre punti”.

foto x bologna