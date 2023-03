Palladino: “Tutti i miei calciatori hanno alzato il livello, è stata una grande vittoria”

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria ottenuta in casa contro l’Empoli. Alcune parole del tecnico dei brianzoli per commentare il 2-1: “E’ stata una grande vittoria, non si può dire quanto meritata perché è stata equilibrata contro un ottimo avversario. Ero preoccupato dal punto di vista psicologico dopo la sconfitta contro la Salernitana ed invece, dopo che ci siamo sciolti, siamo venuti fuori alla grande. Peccato non aver fatto subito il secondo gol e nella ripresa siamo partiti contratti. Il gol subito è servito a reagire, bene anche i cambi. I subentrati sono stati bravi. Gran partita di spessore, Petagna e Caprari abili come primi difensori. Si sono sacrificati, meritano i complimenti per come hanno aiutato la squadra. Tutti i miei calciatori hanno alzato il livello. I giocatori mi dicono sempre che stanno bene e quando sento questo mi rende felice. Il calciatore migliora anche nelle piccole cose, lavoriamo tanto sui dettagli. Ci sono calciatori di cui non mi aspettavo un certo tipo di rendimento”.

Nazionale: “Ci sono tanti italiani che sono bravissimi e sarebbe riduttivo fare nomi. Il Monza nel suo complesso sta facendo bene. Ciurria è stata la sorpresa, per me e per questo campionato. Pessina è una conferma e merita di stare in Nazionale e Izzo quest’anno, dopo ciò che aveva vissuto a Torino, ha alzato tanto il livello. Importante anche Sensi, tutti possono ambire all’Italia. Io spero il più possibile perché per noi del Monza è un orgoglio. Galliani è andato a pregare al Duomo, da un senso alle nostre vittorie. A me piace molto e mi fa tanto effetto”.

Izzo: “Siamo grandi amici, gli voglio bene come calciatore ed umanamente. Conosco da anni lui e la sua famiglia, so quanto ha sofferto negli ultimi anni. Merita queste soddisfazioni e credo che il Monza se lo possa tenere stretto da qui fino al prossimo campionato”.

