Palladino: “Teniamo alla Coppa Italia. La Lazio avrà il dente avvelenato”

03/03/2026 | 19:06:48

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato a SportMediaset in vista della sfida di domani contro la Lazio, andata delle semifinali di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Affrontiamo una squadra che conosciamo bene, l’abbiamo affrontata recentemente e avranno il dente avvelenato e voglia di batterci. Dobbiamo ragionare sulla doppia sfida, saranno due gare importanti a distanza di tanto tempo l’una dall’altra”.

Cosa significa per voi la Coppa Italia? “Ci teniamo in modo particolare, l’Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta. E’ un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l’anno prossimo. Ci teniamo e l’abbiamo caricata nel modo giusto”.

Foto: sito Atalanta