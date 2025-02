Palladino sul mercato: “Otto uscite e cinque entrate, sono soddisfatto”

Fiorentina e Inter, giovedì alle ore 20:45, scenderanno in campo per il recupero del 14° turno di campionato. A parlare del mercato fatto è stato il tecnico della Viola Raffaele Palladino. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Otto uscite e cinque entrate, sempre con la massima unione e sintonia. Sono state fatte scelte per migliorare la Fiorentina, per renderla più forte e credo che sia stato fatto un ottimo lavoro da parte della società. Sinceramente sono molto soddisfatto del mercato fatto, dei due mercati con me. Sonoa arrivati calciatori importanti, ma anche molti giovani che possono dare una grande mano al gruppo. Intanto dobbiamo farli inserire un gruppo. Molti di loro già si conoscono.Devo farli sentire a proprio agio nelle posizioni in cui giocheranno. Il sistem di gioco lo vedremo nel tempo”.

FOTO: Instagram Palladino