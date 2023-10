Palladino su Gomez: “Eravamo consapevoli di questa situazione. Ci dispiace, si era integrato bene”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, si è soffermato sulla squalifica del Papu Gomez per doping: “Ci spiace aver perso il Papu, perdiamo un grande calciatore e un grande uomo, si era integrato davvero bene ed è un grande peccato. Eravamo consapevoli di questa situazione, ma il gruppo ha reagito bene. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. In questi momenti il gruppo ha risposto sempre in maniera ottima”.

Poi ha proseguito parlando del suo sostituto: “Valentin Carboni sta bene, è tornato da tre settimane e si sta allenando benissim, merita il suo spazio. Anche Machin lo vedo pimpante. In generale, credo che abbiamo tante possibilità sulla trequarti. Contro la Roma chiaramente proveremo a mettere in campo la miglior formazione possibile”.

Foto: Instagram Serie A