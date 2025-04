Palladino su Fagioli: “Sta bene, è stato onesto e sincero. Lo difenderò sempre”

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celje, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino ha parlato anche del momento di Nicolò Fagioli: “Ci ho parlato tanto in questi giorni. Sta bene, ha detto quello che doveva dire sui suoi profili social. E’ stato chiaro, onesto e sincero. Io non posso aggiungere altro, posso solo dire che ai miei calciatori darò sempre sostegno e amore. Nicolò da parte mia avrà questo, lo difenderò sempre”.

Foto: Instagram Fagioli