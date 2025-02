Palladino su Comuzzo: “Ci sono stati contatti e offerte, i giocatori forti te li chiedono”

Con la chiusura del calciomercato, è arrivato il tempo di tirare le somme. Tra le squadre che hanno cambiato di più c’è la Fiorentina. A parlare dei suoi calciatori, infatti, è stato il tecnico Palladino. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Comuzzo? I giocatori forti te li chiedono. Ci sono stati contatti, offerte, ma su questo non entro nel merito perché ci pensa la società. Comuzzo è forte, è il nostro grande acquisto. Merito a Commisso perché ha voluto fortemente che restasse. Sono felice che sia rimasto, è un prodotto del settore giovanile. Poi in futuro si vedrà. Zaniolo? Non l’ho dovuto convincere, voleva già venire. Al telefono ho sentito un ragazzo maturo, molto carico. Pronto anche dal punto di vista fisico. Aveva questo sogno e si è avverato. Lui per me è un trequartista, ma anche una seconda punta, esterno largo o eventualmente anche prima punta. Stesso discorso vale per Beltran, Folorunsho e Colpani”.

FOTO: Instagram Palladino