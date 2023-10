Palladino: “Stimo Mourinho. Nel finale arrabbiati perché sono spariti i palloni”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche del rapporto con José Mourinho: “Stamattina mi sono svegliato con roba di polemiche con Mourinho ma in realtà non è vero, ho grande stima per lui. I giornali enfatizzano queste cose, però con lui zero polemiche, anzi lo ringrazio per i complimenti. Glieli faccio anche io, sta facendo molto bene con la Roma, con delle finali e accetto i suoi complimenti. Fanno piacere anche le critiche perché ti fanno crescere, mi fa piacere che i complimenti siano fatti ai miei ragazzi, abbiamo fatto una partita di spessore all’Olimpico e non era facile, ne siamo contenti”.

Infine, sul nervosismo nel finale di partite del club brianzolo: “Erano spariti i palloni. Ci siamo un po’ arrabbiati, cercavamo i palloni ma non c’erano. È accaduto e prendiamo atto di quello che è accaduto”

Foto: Instagram Palladino