Palladino: “Stiamo pagando le energie spese per la lunga rincorsa. Chiediamo scusa ai tifosi”

27/04/2026 | 21:13:51

Raffaele Palladino, allenatore dell‘Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Cagliari.

Queste le sue parole: “Andare oggi sui singoli sarebbe riduttivo, anche se nel finale di partita ho optato per soluzioni che alla lunga potrebbero tornarci utili come la doppia punta. Occorreva vincere i duelli individuali e gli attaccanti si sono mossi bene. Non sempre è un atteggiamento che possiamo permetterci, ma devo dire che sono contento perché Scamacca ha fatto doppietta e Krstovic è entrato bene. E’ mancata però un pizzico di cattiveria per portare a casa punti. Ho detto ai ragazzi che abbiamo preso gol nello spogliatoio, l’1-0 dopo 60 secondi ti taglia le gambe ed è palese che non avevamo recuperato forza mentale dopo la delusione in coppa Italia. Speriamo che questi uomini riuscissero a svoltare come sempre accaduto quando siamo caduti, siamo amareggiati soprattutto per i tanti tifosi che sono venuti fino a Cagliari e ai quali chiedo scusa per la prestazione. Volevamo tenere viva la speranza Europa, proprio per questo torniamo a casa con tanta tristezza. Però l’analisi va fatta con lucidità. Nella prima mezz’ora abbiamo meritato il doppio svantaggio, poi con pazienza e qualità avevamo rimesso tutto a posto creando i presupposti per la rimonta. Se però subisci il 3-2 con una situazione facilmente leggibile è ovvio che diventa tutto più complicato: il quel momento il Cagliari si è chiuso e le tante perdite di tempo hanno spezzettato il gioco. Eppure il migliore in campo è stato il loro portiere.

Il mio futuro? “Abbiamo fatto una grande scalata, passando dal tredicesimo al settimo posto. La risalita c’è stata, in questi 5 mesi abbiamo speso energie fisiche e mentali. Rincorrere senza poter mai sbagliare non è facile, dopo le sconfitte ci crollava il mondo addosso e, dopo aver preso tante mazzate a inizio anno, oggi stanno pagando qualcosina sul piano psicologico. La gara con la Lazio ci ha dato una bella botta, in 5 giorni non era facile toccare i tasti giusti per ritrovare entusiasmo. Ora ci concentriamo sulle prossime quattro gare, senza mollare. Mi aspetto una reazione contro il Genoa. All’Atalanta sto benissimo, non sono legato ai soldi e ai contratti. Sono ambizioso e darò il massimo fino all’ultima partita”.

Foto: sito Atalanta