Palladino: “Sono felice di aver trovato un gruppo con grandi valori tecnici e umani. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l’Atalanta”

19/11/2025 | 18:45:24

Il nuovo tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato alla propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Buonasera a tutti e grazie di essere qui in tanti. Sono felice, possono sembrare frasi banali ma è quello che sento. Insieme al mio staff daremo il massimo per questa società. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, Pagliuca e D’Amico per la grande opportunità. La mia prima impressione? Ho battuto molto sull’intensità e sul DNA dell’Atalanta. Ho cercato di far ritrovare un po’ quell’identità fatta di sacrificio e grinta: ciò che ha contraddistinto da sempre l’Atalanta stessa. Abbiamo poco tempo, ma dobbiamo ottenere il massimo: sono felice di aver trovato un gruppo con grandi valori tecnici e umani. Cosa ho fatto in questi mesi? Ho avuto modo di studiare tanto in questi mesi anche per crescere. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l’Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo portare la Dea a battagliare su tutti i campi”.

Foto: X Atalanta