Palladino: “Siamo cresciuti molto, soprattutto nelle difficoltà”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino, ha parlato così in conferenza riguardo la trasferta di domani sera contro la Fiorentina: “Sarà una partita molto stimolante, loro sono forti e in salute e giocheranno in casa. Come sempre abbiamo tante motivazioni per fare la nostra partita. Non vediamo l’ora di scendere in campo, veniamo da una buona settimana di lavoro. Le stagioni sono lunghe e non è facile individuare il miglior momento di questo mio biennio. Siamo cresciuti molto soprattutto nelle difficoltà. A Monzello si lavora con il sorriso, e questa è la cosa più importante. Bisogna essere sempre ambiziosi e con il tempo abbiamo alzato un po’ l’asticella essendo stati ad un passo dall’Europa. Non so se sarà previsto un premio in caso di qualificazione in Europa, in questo caso ci penserà la società. Rimanere in Serie A un altro anno e non aver mai avuto paura di retrocedere è già un grandissimo traguardo. Nel mio biennio la partita che ho digerito di meno è stata quella a Torino contro il Torino. Quelle di cui vado orgoglioso sono tante, dal Milan quest’anno alla Juventus, senza dimenticare quella di quest’anno contro la Lazio. Alla squadra ho detto che in questo momento potrei anche non allenare, sanno fare tutto in autonomia e questo è sinonimo di grande crescita”.

Foto: Palladino