Palladino: “Serata perfetta. Questa è la vittoria di un grande gruppo, sono stati fantastici”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0: “È una serata, perfetta, magica. Eravamo in pienissima emergenza. Succedevano cose inspiegabili durante gli allenamenti: Adli con una distorsione, Gudmundsson ieri con la febbre… Nelle difficoltà si vedono però la forza e i valori di questo gruppo. Oggi siamo scesi in campo con una forza incredibile. Abbiamo fatto un ottimo piano gara, i ragazzi sono stati esemplari, tanti hanno giocato in ruolo adattati. La vittoria di un grande gruppo, ecco cos’è questo 3-0”.

Sugli effetti di questa vittoria: “Non ci deve esaltare, dico sempre che dobbiamo mantenere i piedi per terra. Ci dà consapevolezza, ci fa capire che questo è un gruppo di valori umani e tecnici. Ho visto i ragazzi carichi prima della partita. Nelle difficoltà vengono fuori grandi uomini. Chiunque va in campo sa cosa deve fare in questa squadra. Difendevamo come animali tutti quanti e attaccavamo forte”.

Sulle parole Dodo e le ambizioni Champions: “Sono felice che i ragazzi abbiano questa consapevolezza, voglia e ambizione. Tutto ciò deve restare dentro di noi, ma solo lavorando possiamo raggiungere gli obiettivi. Voglio dire grazie anche allo staff che ha preparato i calci piazzati contro una squadra fortissima proprio sui piazzati, sia in difesa sia in attacco”.

Sulla prossima gara, sempre con l’Inter: “Quella di lunedì sarà una partita ancora più difficile di questa, ora recuperiamo le energie e poi pensiamo a lavorare”.

Sui nuovi acquisti e la tanta concorrenza: “È sempre difficile fare le formazioni, ma questo è il mio lavoro. Io devo prendere delle decisioni, per questa partita è stato più semplice perché avevamo 13 calciatori e 4 della Primavera. Tutti sono stati fantastici: penso a Parisi che ha fatto una partita incredibile da esterno alto, alla grandissima prova di Richardson, a Dodo esterno alto a destra che ha pure fatto assist, a Pongracic… Tutti fantastici. Da lunedì avremo a disposizione i nuovi acquisti, io cercherò come sempre di mettere in campo chi dà il massimo e mi dà più sicurezza”.

