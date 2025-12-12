Palladino: “Scamacca? Il mio obiettivo sarà sempre quello di metterlo nella condizione giusta per segnare”

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Quanto è fondamentale tornare a vincere in casa? Molto, ma pensiamo in primis alla continuità sul piano delle prestazioni, oltre che ai risultati. Rimonta per centrare l’Europa? Dobbiamo provarci con tutte le nostre forze e qualità: mentalità, fame e voglia di fare bene. Dal primo giorno dissi ai ragazzi che bisognava trovare il DNA giusto per far risalire l’Atalanta. Noi non vogliamo questa classifica e il nostro obiettivo è anche fare dei filotti. Scalvini? Per me è fondamentale recuperare a pieno regime di Scalvini: ha bisogno di minutaggio visto che è un giocatore importante. Scamacca? Mi auguro che possa crescere in termini di minutaggio e intensità. Io vedo un Gianluca che cresce: gioca molto bene con la squadra, ma soprattutto ha ritrovato il goal. Il mio obiettivo sarà sempre quello di metterlo nella condizione giusta per segnare: Scamacca dovrà lavorare sotto questo aspetto perché è un giocatore straordinario”.

Foto: X Atalanta