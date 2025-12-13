Palladino: “Scamacca aveva 38 di febbre, ci ha dato una grossa mano. Sono soddisfatto”

13/12/2025 | 23:45:18

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita difficile, contro una squadra buona. Il Cagliari ha giocatori di gamba e ripartenza. Abbiamo fatto un grande primo tempo, senza rischiare niente ma il rammarico è non aver fatto il raddoppio. Poi se lasci queste partite aperte, può succedere come nel secondo tempo. Siamo un po’ calati a livello fisico, ma credo sia dovuto anche alle tante partite negli ultimi giorni. La cosa che mi è piaciuta di più è che sull’1-1 all’82’ questa squadra poteva crollare e invece ha voluto fortemente la vittoria. Vuol dire che ci sono grandi valori nel gruppo: siamo soddisfatti”.

Hai già in mente come sostituire Lookman e Kossounou? “Sicuramente vincere aiuta a vincere, abbiamo fatto 4 vittorie in casa e creare l’entusiasmo a Bergamo è fondamentale. Perdiamo 2 giocatori molto importanti, dispiace aver perso Djimsiti e dovrò essere bravo in questa settimana a capire soluzioni diverse. Sicuramente avere a disposizione una settimana per preparare la partita col Genoa è importante, fino ad ora ho potuto lavorare poco e ogni 2/3 giorni si giocava. Adesso ci dobbiamo concentrare sulle partite, sul recupero, sul lavoro e mettere dentro cose nuove”.

La sua squadra va ancora in difficoltà: più per un fatto fisico o mentale? “Nei momenti di difficoltà bisogna andare ancora più forte e crede ancora di più nei mezzi che hanno. Stasera in parte me l’hanno dimostrato, avere una reazione e ribaltare la partita non è da tutti. Stasera sull’1-1 avevamo poche energie, ma siamo stati bravi a vincere questa partita”.

Il gol di Scamacca era voluto o no? “Gianluca aveva 38 di febbre fino a 2 ore dalla partita, ha stretto i denti e ci ha voluto dare una mano. Io gli ho detto che le migliori partite le ho fatto con la febbre, lui ha sorriso e poi ha fatto tutto lui. E’ stato davvero molto bravo”.

