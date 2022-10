Palladino: “Risultato troppo netto, soddisfatto della prestazione. La squadra sta crescendo”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha commentato la sconfitta dei suoi a San Siro contro il Milan per 4-1.

Queste le sue parole: “La scelta di Mota era improntata sul fatto di non dare punti di riferimento e attaccare lo spazio creato alle spalle dei loro difensori. Ho ter attaccanti importanti e Mota ha fatto una buona gara. La partita è stata interpretata bene da tutti: siamo soddisfatti della prestazione, il risultato purtroppo è troppo netto e ci dispiace di questo, ma portiamo a casa delle note positive. Sono solo dispiaciuto per i gol, sono episodi sciocchi che dovevamo evitare e che ci hanno condannato. Soprattutto il primo e il quarto li potevamo evitare. Sul 3-1 potevamo riaprirla, ma i ragazzi hanno dato tutto e queste partite ci fanno crescere”.

L’ingresso di Ranocchia vi ha reso più verticali.

“Sono d’accordo. Siamo stati più ordinati e ha fatto un’ottima partita. Aveva già giocato in coppa e ho preferito inizialmente dare spazio a Barberis. Potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio, ma sappiamo che il Milan è una squadra forte e se fai mezzo errori lo paghi”.

Cosa le piace di più della sua squadra?

“Sono tante le cose che mi piacciono di questi ragazzi, a volte dico che sono fin troppo bravi. La squadra sta crescendo, stiamo trovando l’equilibrio giusto, chi ha giocato in coppa ha dato ottime risposte e ci sono giovani importanti. Il percorso è ancora lungo, ma quando hai queste risposte è un grande punto di partenza”.

Foto; Instagram Monza