Palladino: “Ringrazio il presidente che ha costruito una squadra forte. Ragazzi di grande valore”

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Atalanta. “Bisogna dire grazie alla società, grazie al presidente che ha costruito una squadra forte. I dirigenti mi sono sempre stati vicini, i ragazzi stanno facendo un grande percorso. Si è creato un ambiente fantastico, bisogna cavalcarlo senza porci alcun limite. Il percorso di questa squadra passa attraverso le difficoltà che abbiamo avuto a gennaio e febbraio, abbiamo ricevuto tante critiche ma la squadra non ha mai mollato. Io sapevo che avremmo trovato questa qualità di gioco, anche in fase di non possesso. Ora dobbiamo continuare così, non mollare, adesso viene il bello. Io cerco di mettere i ragazzi nel miglior modo possibile, la quadra che abbiamo trovato adesso ci piace. Ma ben oltre i sistemi di gioco questa squadra ha grandi valori fisici e tecnici, possiamo fare un grande finale mantenendo questo spirito. Non era una sfida tra me e Gasperini, che non ho avuto il piacere di abbracciare perché squalificato, ma tra Fiorentina e Atalanta”.

Foto: Instagram Fiorentina