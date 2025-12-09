Palladino: “Rimonta super, ora dobbiamo risalire in campionato”

10/12/2025 | 00:13:49

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “”Ho parlato alla squadra e dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo essere questi: intensi, aggressivi e concentrati. Abbiamo affrontato una squadra forte e dobbiamo cercare “.

E’ sinonimo di perfezione il fatto di vedere un’Atalanta che reagisce? “Sicuramente. Sono molto felice di aver visto una squadra compatta e che abbia reagito nonostante lo svantaggio: abbiamo regalato ai tifosi una serata storica. Ora dobbiamo riprenderci in campionato”.

Come giudica i cambi di sabato e ovviamente quelli di oggi? “Avrei cambiato tutti sabato, ma oggi ha vinto tutta la squadra al di là dei singoli. Tutti hanno dato un contributo importante: da chi ha giocato fino a chi non ha giocato. Tutti sono stati perfetti e tutti devono stare sul pezzo”.

Cosa è successo tra primo e secondo tempo? “Anche nel primo tempo abbiamo giocato bene: ci è mancato soltanto il goal. Ho detto alla squadra di continuare così: abbiamo messo a posto tutto e abbiamo vinto”.

Cosa ne pensa di Krstovic? “Ho chiesto a lui di fare la guerra. Krstovic ci ha dato una mano così come gli attaccanti, ma come ho detto prima voglio dire che la squadra si è espressa nella maniera migliore possibile. Dobbiamo riprenderci in campionato”.

Com’è stato il saluto alla Curva e come sta Scamacca? “E’ la prima volta che mi succede. Non sono uno che sta sotto la curva, ma oggi mi sono sentito di salutare i tifosi atalantini che stasera sono stati fantastici. La squadra deve continuare ad esprimersi con questo atteggiamento e ho promesso che se dovessero vincere sabato avranno un giorno in più di riposo. Gianluca l’abbiamo tolto per precauzione”.

Giusto dire Bernasconi uomo Champions? “Ha fatto una grande prestazioni: è un ragazzo serio oltre ad essere un grande lavoratore”.

Come valuta Kolasinac? “Dobbiamo valutare il suo minutaggio, ma è un giocatore fondamentale per noi vista la sua grinta: così come Ahanor”.

Cosa ne pensa della classifica vista la vittoria? “Abbiamo affrontato il Chelsea che è una squadra di qualità. L’Atalanta ha messo grande intensità stasera, ma in termini di classifica mi sembra giusto evidenziare quella del campionato dove dobbiamo risalire”.

Com’è affrontare il Chelsea? “Hanno grande qualità tecnica e fanno molte rotazioni e sono stati bravi i miei ragazzi a giocarsela alla pari”.

Cosa ne pensa di Verona? “Una prestazione no, e mi auguro ovviamente di ripetere prestazioni come quelle di stasera”.

Lei che obiettivi ha in questa stagione? “Voglio portare l’Atalanta in alto. Stasera siamo contenti della prestazioni, godiamoci il momento, ma adesso serve pensare al campionato”.

Cosa ha imparato oggi la squadra? “Più le partite sono difficili e più l’Atalanta vuole competere con gli avversari. Ho percepito molti stimoli, ma questa intensità non deve mai mancare: ripartire dalla prestazione di stasera”.

Foto: Instagram personale