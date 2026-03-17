Palladino: “Raspadori sarà della partita, l’andata ci ha fatto crescere e lo abbiamo dimostrato con l’Inter”

17/03/2026 | 20:22:53

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bayern Monaco: “E’ un motivo di grande orgoglio perché siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia essendo l’ultima squadra rimasta in Champions League. De Ketelaere ha giocato una quindicina di minuti contro l’Inter, mentre Raspadori invece oggi si è allenato con la squadra e sarà della gara. L’andata è stata una gara che nonostante la sconfitta ci ha fatto crescere mentalmente, e lo abbiamo dimostrato contro l’Inter. Nonostante i 6 goal presi siamo riusciti a maturare e reagendo da grande squadra”.

foto x atalanta