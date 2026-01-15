Palladino: “Raspadori alza il livello, in attacco siamo molto forti”

15/01/2026 | 13:50:38

Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa Pisa-Atalanta di domani sera. E si è soffermato sull’arrivo di Giacomo Raspadori, il 31 dicembre scorso vi avevamo svelato come il club di Percassi avesse alzato il pressing. Così Palladino: “Raspadori è un calciatore forte che ha alzato il livello dell’Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società è ambiziosa, in attacco siamo molto forti. Vedo una squadra affamata, preparata e con la voglia di far bene. Ma le insidie sono sempre dietro l’angolo, le cosiddette piccole ti possono fermare. Domani affrontiamo una squadra difficile, servirà la mentalità giusta. Bisognerà lavorare sempre sui dettagli, il Pisa molto verticale e ha messo in difficoltà molte squadre. Chiedo all’Atalanta di fare la partita giusta, se entriamo in campo con la necessaria attenzione possiamo fare la differenza”.