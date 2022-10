Palladino: “Questo Monza ha qualità. Sentivo qualcosa di magico nell’aria, mi hanno fatto emozionare”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato del successo ottenuto dai suoi ragazzi per 3-2 contro l’Udinese alla Dacia Arena: “Sono felicissimo per questi ragazzi. In questo periodo si sono impegnati al 100%, sono stati a disposizione e oggi mi hanno fatto emozionare. Si meritavano questa soddisfazione, hanno dato tutto contro una squadra molto forte. In questo periodo non li ho utilizzati tanto e gli dicevo, a Monzello, che la loro occasione sarebbe arrivata. Oggi è arrivata e questa risposta per me è una grande soddisfazione. Posso contare su un gruppo di ragazzi fantastici, hanno fatto festa a fine partita, si meritano tutto questo. Questi sono ragazzi che, oltre al valore tecnico, hanno il valore umano. Quando non sono stati chiamati in causa in questo periodo si sono comportati in maniera impeccabile. Io sentivo nell’aria qualcosa di magico, l’ho voluto trasferire a loro e loro hanno lottato su ogni pallone. Credetemi, l’Udinese è fortissima, sembrava potesse far male da un momento all’altro. Ma questi ragazzi hanno lottato e hanno meritato. Ho sempre detto che ho un gruppo di ragazzi di grande qualità. Questa squadra è stata formata dalla proprietà, da Galliani, da Antonelli e Modesto dei calciatori di qualità. Potrei citarne tanti, ma ci tengo a dire che ho una squadra di qualità. Venire qui e fare questa prestazione, avere palle gol e vincere ti dà consapevolezza. Ma dobbiamo rimanere umili, non abbiamo fatto ancora niente. Ora pensiamo al Milan e proveremo a fare una grande prestazione”.

Foto: Instagram Palladino