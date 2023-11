Palladino: “Questo è un grande Monza, ma non ci montiamo la testa. Vogliamo crescere senza guardare la classifica”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l’Hellas Verona al Bentegodi per 3-1: “Sono arrivati i tre punti e per noi oggi era come una finale. Dovevamo essere consapevoli del momento delicato. Venire qui a Verona e fare una prestazione del genere è importante, ho fatto i complimenti ai ragazzi, e questa vittoria è il frutto della settimana di allenamento. Complimenti a tutti, a chi è partito dall’inizio e a chi è subentrato, I giovani stanno facendo molto bene. Queste sono grandi soddisfazioni, i ragazzi se la meritano. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ ma poi abbiamo trovato il secondo e terzo gol. Bene così”.

Poi ha proseguito: “In gol tutti giocatori brianzoli? È una grande soddisfazione per la società che ha scelto giocatori con senso di appartenenza. Complimenti a Galliani e non dimentichiamo il presidente Berlusconi che voleva una squadra di tanti italiani. Non siamo solo Colombo e Colpani, in tanti stanno facendo bene, potrei e vorrei citarli tutti. Questo è un grande Monza, ma dobbiamo mantenere io piedi per terra, non abbiamo fatto ancora nulla.

Infine: “Ho avuto una grande bravura con la squadra di inculcare una mentalità, grazie al mio staff, per sopperire alle grandi qualità tecniche e fisiche che hanno le grandi. Vogliamo provare a giocarcela contro tutti, con mentalità. Abbiamo fatto un grande percorso, al di là dei giocatori che abbiamo perso. I giocatori che ho quest’anno sono i migliori che posso avere, migliorano giorno dopo giorno. Non dobbiamo montarci la testa, tutti fanno punti, anche le cosiddette piccole se la giocano anche con le grandi. Il campionato è equilibrato, vogliamo crescere senza pensare alla classifica”.

Foto: Instagram Serie A