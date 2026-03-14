Palladino: “Punto meritato. L’Inter contesta alcuni episodi? Non li ho visti”

14/03/2026 | 17:53:10

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Settimana difficile perché abbiamo affrontato due corazzate, mi è piaciuta la risposta sul piano mentale perché potevano esserci degli strascichi e invece la squadra ha reagito bene nonostante le scorie. Mi è piaciuto molto l’impatto di chi è entrato, questo è un grande gruppo al quale chiedo tanto da quando sono arrivato, danno sempre tutto con grande impegno. Non è facile giocare ogni tre giorni, oggi hanno fatto una grande partita”.

Cosa è cambiato nella ripresa? “Siamo cresciuti durante la partita, l’idea del primo tempo era quella di restare più bassi per giocare in transizione. Purtroppo non siamo stati bravi a sfruttare il contropiede che ci veniva concesso dall’Inter, sapevo che l’inerzia della partita poteva cambiare e chi subentra dà sempre grande energia, soprattutto Ederson e Krstovic. Abbiamo recuperato De Ketelaere, Hien ha vinto tutti i duelli, anche Sulemana ha fatto bene. La nostra forza è la panchina”.

Che idea si è fatto degli episodi? “Io non li ho visti, sapete che non parlo mai degli arbitri. Ci atteniamo alle decisioni arbitrali”. Con che spirito giocherete a Monaco? “Il risultato è compromesso, è una montagna da scalare perché è una squadra molto forte che mi ha impressionato. Andremo a giocarci la partita sapendo che affrontiamo una grande squadra e cercheremo di essere competitivi. Darò spazio anche a chi non ha giocato nella gara d’andata, proveremo a fare la nostra prestazione”.

Foto: sito Atalanta