Palladino: “Punto che ci dà consapevolezza. Colombo? Stravedo per lui”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così commentato il pareggio per 1-1 contro la Lazio: “Siamo soddisfatti, siamo usciti stremati. Ci voleva una prestazione così perché la squadra se lo meritava. Li vedevo carichi i ragazzi e avevano voglia di dimostrare di potersela giocare contro le grandi. È un punto importante che ci dà consapevolezza. Abbiamo avuto tante occasioni e siamo riusciti a mettere in difficoltà la Lazio. È una partita che ci dà un grande slancio verso il futuro”.

Infine su Colombo: “Stravedo per lui, ha un senso di appartenenza per questa maglia e questa società non indifferente. Credo tanto in lui, lo seguo già da qualche anno. Ora non deve avere la responsabilità di nulla ma continuare a crescere perché al Milan ha giocato poco in ritiro. Ha fatto un grande lavoro per la squadra in fase difensiva e ha l’atteggiamento giusto. Se continua così farà tanti gol”.

