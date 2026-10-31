Palladino punta su Odgaard: “Può darci una mano da centravanti, i gol arriveranno”

31/10/2026 | 18:06:52

Raffaele Palladino continua a lavorare sulle soluzioni offensive del Bologna, alla ricerca di nuovi equilibri e di una maggiore incisività sotto porta. Tra le possibilità valutate dall’allenatore rossoblù c’è anche Jens Odgaard nel ruolo di centravanti, una soluzione che potrebbe offrire caratteristiche differenti all’attacco. Il tecnico nel post partita a DAZN ha spiegato di aver provato il danese in diverse posizioni, cercando di individuare quella più adatta alle sue qualità: “L’ho provato in varie situazioni di campo. Lo volevo allenare per capirne le caratteristiche e quale fosse l’abito migliore da fargli indossare, perché lo conoscevo solo da avversario. Lo vedo come punta o sottopunta: ha le caratteristiche per poterlo fare e in queste posizioni potrà esserci utile”. Palladino vuole coinvolgere tutte le alternative offensive, adattando le scelte alle caratteristiche degli avversari e alle esigenze della partita. Odgaard rappresenta quindi una risorsa da utilizzare anche in una posizione diversa da quella abituale, con l’obiettivo di dare più soluzioni alla manovra.

Foto: sito Bologna