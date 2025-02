Palladino: “Partita negativa. Gudmundsson? Sostituito per un colpo alla schiena”

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, dopo la sconfitta contro il Como.

“Oggi è stata una partita negativa. Io in primis non sono riuscito a trasmettere l’energia che serviva e mi prendo le responsabilità io. Faccio i complimenti al Como per quello che hanno fatto. Siamo partita bene noi ma poi ci siamo sfilacciati. Quando poi loro si sono abbassati non era facile creare occasioni. Una gara negativa che vogliamo riscattare già dalla prossima. Nel primo tempo siamo partiti benissimo e abbiamo avuto delle occasioni. Poi ci siamo allungati e disuniti. Dobbiamo essere bravi a capire quando prendere le squadre sui punti di riferimento. Gudmundsson l’ho dovuto sostituire per un colpo alla schiena. Noi questa settimana abbiamo provato varie soluzioni. Oggi è toccato a Zaniolo e, nonostante sia adattato, sappiamo che può farlo. Fagioli l’ho utilizzato sotto punta perché Gudmundsson veniva da una settimana di febbre ed era un po’ debilitato“.

Foto: Instagram Palladino