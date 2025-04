Palladino: “Ottime risposte da tutti, c’è rammarico per il gol subito. Vogliamo arrivare fino in fondo”

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match d’andata dei quarti di finale di Conference League vinto per 2-1 contro il Celje: “Non mi ero accorto della zolla sul rigore di Mandragora, se analizziamo la partita è stata fatta una buona prestazione. Ho avuto delle ottime risposte da tutti, anche oggi la squadra ha approcciato nel modo giusto. Sapevamo che il Celje aveva valori e lo ha dimostrato. Il rammarico è aver preso quel gol, perché sul 2-0 dobbiamo capire il momento della partita ed essere più bravi a muoverla giocando anche più semplice. Forse anche un po’ di inesperienza ci ha fatto perdere questa palla. Peccato, è tutto aperto e ovviamente vogliamo passare il turno sapendo che affrontiamo una buona squadra”.

Sulle ammonizioni ai diffidati: “Non mi sono arrabbiato per le ammonizioni, perché fa parte del calcio. Probabilmente quella di Dodo si poteva evitare, ma chi giocherà farà una grande prestazione”.

Su Zaniolo: “Ha fatto una buona partita, ha lottato con la squadra sia da prima che da seconda punta ma sono contento di tutti gli altri, lo stesso Folorunsho si è adattato a un ruolo non suo, Moreno era ammonito e ho preferito toglierlo”.

Sul centrocampo: “Adli non giocava da due mesi e mezzo, oggi è partito titolare in un clima bello caldo e con ritmi alti. Ci sta di fare qualche errore in uscita, ma sono contento della prestazione, anzi è andato anche oltre. Ci sta di sbagliare qualche uscita perché la loro pressione era violenta”.

Sulle due competizioni: “Vogliamo essere ambiziosi, stiamo bene fisicamente e mentalmente. Ce la vogliamo giocare per arrivare fino in fondo, è arrivato il momento della stagione nel quale i ragazzi hanno tanto entusiasmo”.

Sul nuovo modulo: “Abbiamo cambiato un po’ i principi, prima ci difendevamo più bassi perché la squadra sentiva questa necessità. Ora ci sentiamo più sicuri, stiamo trovando dei benefici e abbiamo tanta qualità in mezzo, oltre a quinti forti e attaccanti bravi. Abbiamo trovato la strada giusta, il lavoro dal primo giorno di ritiro ci ha portato fino a qui e la dobbiamo percorrere fino alla fine del campionato”.

Foto: Instagram Palladino