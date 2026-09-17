Palladino: “Orsolini è rientrato oggi, vedremo sabato. Io e il Bologna siamo ambiziosi”

17/09/2026 | 18:20:37

Il nuovo tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa anche di alcuni singoli: “Orsolini è rientrato oggi in squadra, parzialmente. Vedremo per sabato, però ha risposto bene. Con Bernardeschi è una coppia formidabile, cercherò in tutti i modi di mettere giocatori di qualità. Più ne abbiamo, meglio è. Ci sono due fasi: possesso e non possesso. Bisogna essere chiari in fase di gioco mentre in fase di non possesso bisogna difendere tutti insieme. I primi difensori sono gli attaccanti. C’è una buona base per far capire questo e fare un buon lavoro insieme. Ho sentito qualcosa che vibrava dentro, sentivo fosse il posto giusto. Avevo il bisogno di un posto dove poter crescere, cercare di aprire un nuovo ciclo. Io e la società siamo ambiziosi, dobbiamo ambire a qualcosa di importante per questo club. È doveroso far tornare a credere in questo. La mia carriera? Monza mi ha lanciato nel grande calcio, Firenze è stato un anno di grande formazione e lo scorso anno è stato un anno di esperienza in Champions fantastico. Adesso la mia testa è sul Bologna”.

foto x bologna