Palladino: “Orgoglioso del lavoro fatto a Firenze, ma idee e visioni troppo diverse”

25/09/2025 | 11:14:56

Raffaele Palladino è stato intervistato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

Il mio addio a Firenze? Io intendo il calcio come un puzzle: tutti i pezzi devono incastrarsi per funzionare. Sono orgoglioso del lavoro fatto a Firenze, ma non c’erano più le condizioni per andare avanti insieme: idee e visioni troppo diverse”.

Sul giorno in cui fu attivata la clausola di prolungamento del contratto:

“Ricordo bene quel giorno: sul momento mi aveva fatto piacere, ma ragionando poi a mente fredda sentivo che restare non fosse più possibile. E questa sensazione me la portavo dentro da un po’.

Altri club? Non avevo nulla quando ho deciso di lasciare la Fiorentina, e il tempo lo ha dimostrato. Anzi, per una settimana non ho nemmeno risposto ai messaggi”.

