Palladino: “Orgoglioso dei miei ragazzi. Enorme rammarico per come arriva il loro 1-0”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Rifarei assolutamente le stesse scelte, per quella che è stata la grande prestazione di giovedì e perché do grande importanza alla meritocrazia. Non avevo Comuzzo che era squalificato, ma Moreno ha fatto una ottima prestazione. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo tenuto testa a una grande squadra che lotterà fino alla fine per lo scudetto. Non parlo mai di arbitri, ma c’è rammarico per quel calcio d’angolo. Lì dobbiamo migliorare”.

Che squadra ti immagini da adesso in poi?

“Ho materiale tecnico, umano e fisico. A gennaio abbiamo migliorato la squadra sotto tanti aspetti, il mio compito è inserirli piano piano. Abbiamo avuto poco tempo per inserirli, ma sono ragazzi molto applicati che stanno già capendo cosa devono fare all’interno di un gruppo già ottimo”.

Su Zaniolo: “Può giocare da esterno del 4-2-3-1 o sotto punta in un 3-5-2, lui nasce mezzala. Lo conosco molto bene, perché ho giocato anche col papà, all’occorrenza può fare anche la prima punta. Credo che ci possa dare una grande mano, come del resto tutti gli altri acquisti”.

La scelta di Mandragora rigorista? “Lascio libertà ai ragazzi, si devono anche aggiustare loro. Abbiamo tanti rigoristi bravi, mi piace che siano altruisti tra di loro e oggi è successo questo”.

