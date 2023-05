Palladino: “Oggi abbiamo dimostrato un grande atteggiamento. I gol? Fanno tutto i ragazzi, hanno grandi qualità e mi ascoltano”

Raffaele Palladino a DAZN ha analizzato la vittoria contro il Napoli: “Mi é piaciuto l’atteggiamento della squadra, ottima prestazione anche in fase di non possesso. Stavamo affrontando i più forti, dovevamo stare attenti a tutto. Abbiamo fatto davvero molto bene, sulla riconquista li abbiamo messi in difficoltà con grandi ripartenza, con qualità tecnica e i nostri principi di gioco. Sono soddisfatto del primo tempo, nella ripresa ci siamo un po’ abbassati ma ho visto un grande atteggiamento. Volevano i tre punti, ci siamo riusciti e non era semplice. Affrontavamo davvero una grande squadra, mi é piaciuto l’atteggiamento di tutti. E’ una squadra che ha queste qualità tecniche e morali, li devo ringraziare”.

Sui gol: “Fanno tutto loro e li devo solo ringraziare. Mi ascoltano, questi gol che poi succedono in campo sono le lori grandi qualità tecniche e la società ha scelto questi giocatori é stata molto brava”.

Foto: Instagram Palladino