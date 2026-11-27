Palladino: “Odgaard sta facendo bene. Abbiamo tre attaccanti che fanno la differenza”
27/11/2026 | 20:30:04
Le parole di Palladino a DAZN: “Odgaard sta facendo bene. Da quando l’abbiamo messo in quella posizione, ha dato buone risposte ed è cresciuto tanto. Non sembra più adattato. Piccoli? È stato in ballottaggio fino all’ultimo secondo, la concorrenza tra i due è molto importante per noi. Anche Dovbyk è una carta da giocarci a partita in corsa. Abbiamo tre attaccanti che possono fare la differenza”.
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