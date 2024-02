Palladino: “Obiettivi? Berlusconi mi disse che bisogna sempre pensare in grande”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 in casa della Salernitana, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato degli obiettivi dei brianzoli:“Ora obiettivi più alti?

“Belrusconi, quando mi ha dato la squadra, mi disse che bisogna sempre pensare in grande e queste cosa me la sono sempre portata dentro. Mi rispecchia e lo spirito della squadra è questo. Godiamoci il momento, senza montarci la testa e continuando a lavorare così”.

Foto: Instagram Serie A