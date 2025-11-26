Palladino: “Notte magica, ce la meritavamo. Può essere la scintilla nella testa dei ragazzi”

26/11/2025 | 23:34:35

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Sky dopo la sfida contro l’Eintracht: “E’ stata una notte magica. Voglio ringraziare la società per la fiducia e i ragazzi. E’ la vittoria di un grande gruppo, con enormi valori umani e tecnici – ha spiegato l’allenatore della Dea -. Meritavano una soddisfazione del genere”. “In questi giorni i giocatori hanno lavorato con grande intensità e mi hanno regalato una serata indimenticabile – ha aggiunto -. Ora dobbiamo restare umili. Ci serviva una scintilla che sbloccasse questa squadra mentalmente. Ora però subito testa alla gara di domenica”.

Foto: Instagram Palladino