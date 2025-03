Palladino: “Non vediamo l’ora dI giocare. Il portiere titolare? Lo vedrete domani”

Raffaele Palladino ha presentato Fiorentina-Panathinaikos di domani sera al “Franchi”, gara valevole per gli ottavi di ritorno di Conference League (3-2 per i greci all’andata).

“Sappiamo quanto sia alta l’attesa su questa gara, che è importante per noi e per la società. Non vediamo l’ora di scendere in campo. I tifosi sono sempre stati la nostra carica, ci daranno una grande mano. Per noi è come una finale e vogliamo assolutamente passare il turno. Indubbiamente i risultati non sono quelli che speravamo, è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi due messi abbiamo avuto delle difficoltà sotto il profilo degli infortuni, ma questo non è un alibi. Noi possiamo fare di più, ma a Napoli ho percepito cose positive. Abbiamo fatto un buon primo tempo pur connettendo degli errori, ma nella ripresa abbiamo messo in difficoltà il Napoli mostrando personalità. Mi aspettavo un calo fisico per l’impegno di Atene, ma non c’è stato. Vedo crescita e i rientri di Folorunsho e Adli mi fanno ben sperare, avere la rosa al completo per me è importante. Chi gioca in porta? Lo vedrete domani, appena uscirà la formazione. Ora quello che conta è che ho tutti a disposizione, i centrocampisti stanno tutti bene. Abbiamo il dovere di affrontare la partita con energia, personalità e coraggio. Il nostro obiettivo è passare il turno, abbiamo le possibilità”.

Foto: sito Fiorentina