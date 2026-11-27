Palladino: “Non sono contento, ma siamo in alto e questo ci fa piacere. Si poteva fare meglio”

27/11/2026 | 23:40:27

Le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa: “Questo è un campo difficile, ostico, il Napoli qui ha perso, l’Inter ha faticato. Le squadre di Nicola si difendono bene e agiscono in transizione. Se mi chiedete se sono contento dico di no, primo tempo simile a quello con l’Udinese, potevamo fare meglio nella fase di possesso. Siamo andati meglio nella ripresa. Abbiamo avuto occasioni, ma potevamo anche prendere gol nella ripresa. Ci fa piacere essere in alto. C’è da lavorare tanto, una squadra fortissima, dovremo essere bravi a preparare al meglio la sfida”.

foto x bologna