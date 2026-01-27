Palladino: “Non penso a eventuali cessioni, non amo il mercato. Il sogno qualificazione diretta è ancora lì”

27/01/2026 | 18:55:06

Palladino ha parlato prima della sfida contro l’Union SG: “Il sogno è ancora lì, anche se piccolo c’è sempre. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo andare in campo per provare a raggiungere la vittoria. Non bisogna avere distrazioni o cali di concentrazione. Abbiamo provato sulla nostra pelle che in Champions appena cali puoi pagare caro. Io cerco di mettere in campo sempre la formazione migliore, ho la fortuna di avere una grande rosa, ragazzi straordinari, che danno sempre il 100%. Credetemi non faccio turnover. Se mi aspetto altre cessioni? No, sinceramente non ci penso. Non amo tanto il mercato, ci sono tante partite e i ragazzi possono avere delle distrazioni, ma li vedo concentrati e con grandi responsabilità”.

Foto: Instagram Palladino