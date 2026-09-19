Palladino: “Non mi aspettavo una partita perfetta. Skorupski? Devo valutarlo come Pessina”

19/09/2026 | 17:50:47

Le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa dopo il pari contro il Torino: “Oggi non mi aspettavo una partita perfetta perché ho avuto poco tempo per stare con i ragazzi. Avevo chiesto una reazione da squadra e da gruppo e ho visto una squadra viva che ci tiene a non stare lì. Per 70′ siamo stati in gara, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza e siamo stati meno lucidi. purtroppo siamo calati di condizione fisica. Skorupski? “Ho bisogno di stare con lui e giudicarlo. Lo conosco da soli tre giorni e devo valutarlo come Pessina e tutti gli altri. Mi diapice per lui perché veniva già da un errore ma a me interessa come reagisce”.

foto x bologna