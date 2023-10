Palladino: “Nessuna polemica con la Roma. Izzo? Non lo recuperiamo”

Raffaele Palaldino, allenatore del Monza, ha parlato in vista della gara con l’Udinese.

Queste le sue parole: “Siamo a un buon livello ma si può sempre crescere. Viviamo una fase in cui gli automatismi sono sempre più concreti. Ma si può fare ancora tanto. A Roma è stata fatta una grande prestazione ma c’è sempre da migliorare”.

Quali sono le condizioni di Izzo? “Non faccio il medico, Armando Izzo abbiamo cercato di gestirlo al meglio possibile. Abbiamo provato a recuperarlo ma non ci siamo riusciti. E’ stato fatto un buon percorso. Lo perdiamo per un po’ di tempo ma tornerà e sicuramente ci darà una grande mano”.

Che partita si aspetta contro l’Udinese e come giudica il percorso della sua squadra? “Prima della sosta affronteremo squadre toste. Dobbiamo guardare alla partita contro l’Udinese perché sarà una sfida complicata. Dovremo essere bravi a trovare grandi motivazioni. Le voci di mercato sul mio conto? Ci sono state varie chiacchiere su di me ma non mi sento di dire chi mi ha chiamato quest’estate. Sono super concentrato sul presente”.

Su Vignato: “Già l’anno scorso ne parlavo molto bene seppur non giocasse. In conferenza non dico bugie. Il talento va coltivato e Samuele Vignato è stato bravo a migliorare ed ora sta raccogliendo i frutti. Bene anche Carboni, già l’anno scorso era con noi poi è andato via. Abbiamo ritrovato un giocatore maturo. Conto molto su di lui”

Che partita si aspetta da parte dell’Udinese che ha ripreso Cioffi come allenatore? “Mi aspetto una squadra molto carica perché quando si cambia allenatore c’è sempre una scossa psicologica. Affrontiamo una squadra molto fisica e dovremo essere bravi a limitarli”.

Il dopo partita di Roma è alle spalle? “Capisco che per fare notizia ci sia bisogno della polemica ma io non voglio farla. Sono cose che possono succedere, voglio parlare della partita. Oltretutto siamo stati accolti molto bene a Roma”.

