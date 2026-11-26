Palladino: “Mercato? Vogliamo costruire un Bologna ancora più competitivo. Miranda ancora out? Non ci sentivamo di rischiare”

26/11/2026 | 15:45:06

Il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia. Queste le sue parole:

“Le condizioni di Miranda? Abbiamo provato a velocizzare il recupero di Miranda ma i tempi erano davvero troppo corti. Non siamo nemmeno a 20 giorni e non ci sentivamo di rischiare il giocatore insieme allo staff medico. Alhassane è il sostituto naturale di Miranda e sta facendo bene. Domani vedremo quale sarà la soluzione migliore, ma abbiamo anche altri giocatori che possono giocare da quinto. Heggem? Si è allenato bene in settimana, con lo spirito giusto. Ci teneva a rientrare e rimettersi in gioco. Deve stare tranquillo perché da parte mia non è cambiato niente. Deve solo continuare ad allenarsi perché avrà le sue chance per dimostrare il suo valore. I pochi gol dei centravanti? Abbiamo cercato di trovare una risposta. A volte capitano diverse occasioni a partita e non si riesce a buttarla dentro, altre volte l’attaccante tocca un solo pallone e fa gol. Secondo me è un momento che non sta girando bene per i nostri attaccanti, ma dovremmo preoccuparci se non riuscissimo a produrre tanto, invece stiamo producendo e arriveranno anche i gol. Mercato? Abbiamo parlato e buttato giù un po’ di idee, ma quello che ci diciamo oggi magari tra una settimana non vale più. Vogliamo costruire un Bologna ancora più competitivo ma al momento sono concentrato sulla partita di domani e vogliamo dare una risposta dopo la gara con l’Udinese perché ci aspetta una partita insidiosa”.

Foto: X Bologna