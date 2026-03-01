Palladino: “Mancanza di energie? Non lo accetto, in 11 contro dieci è stato difficile scardinare il Sassuolo”

01/03/2026 | 17:48:42

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a DAZN: “Non cerchiamo scuse o alibi legati al fatto di aver giocato in Champions e di non avere energie. La squadra ha iniziato benissimo. Paradossalmente, quando siamo passati in superiorità numerica, abbiamo subìto sùbito gol e da lì è cambiata tutta l’inerzia. Loro si sono difesi in blocco basso, tutti dietro, ed è diventato tremenda. L’abbiamo riaperta all’ottantottesimo, ed è troppo tardi. È vero che abbiamo colpito palo e traversa, c’è tanto rammarico ma non accetto l’analisi sulla mancanza di energie. Ora pensiamo alla Coppa Italia”.

foto x atalanta