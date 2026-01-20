Palladino: “Lookman voleva esserci a tutti i costi. Vogliamo fare la storia. Cambio modulo? Abbiamo tante opzioni”

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l‘Athletic Bilbao: “Si riparte dallo spirito di questi due mesi. La Champions ti da una grande carica agonistica, ma dovrebbe riguardare anche il campionato. Sta accadendo a tutti. In una gara può accadere di tutto: anche le piccole possono fare la differenza. Noi dobbiamo mettere la mentalità giusta, ma è bisogna anche dare i meriti agli avversari. Il format nuovo è assai avvincente. Tuttavia non dobbiamo fare calcoli e ragionare partita dopo partita dove possiamo fare qualcosa di unico. Vogliamo fare la storia, domani è una gara decisiva. Lookman? Sulla carta doveva rientrare domani, ma voleva a tutti i costi giocare questa partita. Sta dimostrando senso di attaccamento alla squadra e sono contento di questo. Atalanta con il 4-2-3-1? Noi abbiamo una grande rosa di qualità. Quello che conta al di là dei numeri è quello di attaccare insieme e difendere insieme. Abbiamo tante soluzioni”.

