Palladino: “Lookman? Ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, Ademola si è presentato molto bene”

19/11/2025 | 19:18:09

Il nuovo tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato alla propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Come verrà schierata la squadra in campo? Non sono un integralista dei moduli, sono disposto prima a capire ogni singolo aspetto. La squadra deve mettere al primo posto la grinta, poi si capirà il vestito migliore. La rosa è adatta al 3-4-1-2, un modulo che i giocatori conoscono bene e per cui hanno le caratteristiche giuste. Si deve lavorare. Lookman fondamentale? Assolutamente si. Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, e Ademola si è presentato molto bene: valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà. Se ho sentito Gasperini? No, non ho avuto modo. Ora bisogna guardare avanti perché c’è tanto lavoro da fare, il mister ha fatto qualcosa di straordinario insieme alla società. Cosa mi aspetto nella partita con il Napoli? Voglio vedere una vera squadra, che abbia consapevolezza dei propri mezzi. La nostra mentalità deve essere quella di giocarsela alla pari con tutti”.

Foto: X Atalanta