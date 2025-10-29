﻿Palladino, l’attesa continua. Perché la Juve mai ha voluto approfondire

Raffaele Palladino non è stato un serio candidato per la panchina della Juventus, anche se c’è stato chi fino a ieri sera ha tenuto addirittura aperto un ballottaggio con Luciano Spalletti. La Juventus ha avuto una sola prima scelta, da lunedì pomeriggio, il riferimento è all’ex ct azzurro. E non ha troppo fondamento la notizia che all’interno dello spogliatoio qualche calciatore stesse spingendo per Palladino, la decisione è stata in un solo senso e se vogliamo fin da sabato sera quando un intermediario molto vicino a Spalletti aveva incontrato Comolli nel ritiro bianconero a Roma. Insomma, la Juve era pronta alla svolta. Palladino avrà altre possibilità per tornare in pista, nelle ultime settimane ha detto no a qualche proposta dall’estero, potrebbe essere – chissà – un rimpianto dell’Atalanta che lo aveva cercato prima di puntare su Juric. Lo stesso Juric che si è abbonato ai pareggi e che ieri sera ha tenuto fuori sia Scamacca che Krstovic.

