Palladino: “La sconfitta fa male ma dobbiamo essere bravi ad archiviarla. Il loro gol 5-6 secondi extra time”

04/05/2025 | 22:20:31

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dan dopo il ko contro la Roma.

Queste le sue parole: “Ero arrabbiato, il mio cronometro segnava 5-6 secondi oltre e mi aspettavo che una volta uscita la palla dall’area, fischiasse. Non c’è polemica, accettiamo il verdetto e il gol. Abbiamo fatto una grande prestazione, sono orgoglioso dei ragazzi che hanno dato tutti. Abbiamo avuto tante occasioni ma eravamo contro un grande portiere, è stato il migliore in campo. Guardiamo avanti, la partita ci deve dare morale, autostima e slancio. Non possiamo fermarci, giovedì abbiamo una partita che è come una finale e per la quale ci crediamo”.

Cosa vi danno le ultime partite in vista di giovedì? Prosegue e conclude così Palladino: “Consapevolezza, quella è la parola giusta. Ma anche autostima e maturità, giocare a oltre 150mila in tre giorni ti dà l’esperienza giusta per affrontare poi le partite che contano. Stiamo tutti bene, i ragazzi lo hanno dimostrato anche oggi. Chi gioca dà il 100%, anche nelle difficoltà. Gosens stanotte non si è sentito bene e ha stretto i denti, speriamo di recuperare Dodo per giovedì. Peccato il risultato, la sconfitta fa male ma dobbiamo essere bravi ad archiviare e pensare a giovedì”.

Foto: sito Fiorentina