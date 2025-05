Palladino: “La Fiorentina ha alzato il livello, abbiamo messo dietro Milan e Lazio”

25/05/2025 | 23:56:20

Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha commentato il raggiungimento della Conference: “Capisco il rammarico dei tifosi, la Fiorentina sono anni che prova ad alzare il livello cercando di superare questo ottavo o settimo posto e ogni anno non ce l’ha fatta. Ogni annata è una storia a se, abbiamo alzato il livello, abbiamo incontrato una stagione un po’ anomala e lo accettiamo, il punto di partenza è importante. Mettere dietro Milan, Bologna e Lazio non tutti gli anni ce la puoi fare. Per alzare il livello c’è da mettere a posto tante cose, bisogna partire da tanti aspetti, anche piccolezze organizzative”.

Foto: Instagram Palladino