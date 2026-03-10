Palladino: “La difesa a 4 ci ha dato benefici, vogliamo pressare alto il Bayern. Vedremo cosa dirà il campo”

10/03/2026 | 20:26:54

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Sky prima della sfida al Bayern Monaco: “Vogliamo confrontarci, lo scopriremo solo a fine partita quello che ci dirà il campo. Affrontiamo una squadra fortissima, ma se facciamo l’Atalanta abbiamo qualche chance. Una difesa a 4, abbiamo riprodotto un po’ il nostro secondo tempo con l’Udinese perché ci ha dato benefici. Vogliamo giocarcela ad armi pari. Abbiamo assenze, ma la mentalità delle squadra deve essere quella di essere coraggiosa e anche stasera. Noi non amiamo tanto la zona, cerchiamo i duelli e di andare a prenderli alti. Giocare in Europa uomo contro uomo puoi pagarla, ma abbiamo studiato il Bayern, se ti abbassi hanno sempre vinto, se li pressi puoi metterli in difficoltà”.

